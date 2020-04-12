حقيقة وفاة الإعلامي الرياضي ” مدحت شلبي “

كتب امير فتحي في الأحد 12 أبريل 2020 04:49 مساءً - تردد في بعض التقارير الصحفية خبرا يفيد بوفاة الإعلامي الرياضي ” مدحت شلبي ” بعد تعرضه لوعكة صحفية مفاجئة .

الأمر الذي دفع مدحت شلبي إلى الخروج للرد على تلك الشائعة ونفيها وطمأنة محبيه على وضعه الصحي وذلك من خلال منشور له عبر أحد حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي .

فكتب قائلا : ” أنا بخير لا تقلقوا .. هذه المرة الثانية التي أسمع فيها شائعة وفاتي ” .

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وتابع : ” لا أعرف مصدر الشائعة وسببها ولكنني تلقيت سيل من الاتصالات وأصبحت غير قادر على الرد على كل الناس ” .

واختتم مدحت شلبي منشوره وقال : ” سأذهب إلى الاستوديو بعد قليل .. سأقدم حلقة اليوم من يا مساء الأنوار بشكل عادي ” .

كما نفى ” محمد القاضى ” رئيس تحرير برنامج ” يا مساء الأنوار ” للإعلامي مدحت شلبي خبر وفاته في منشورا له عبر حسابه على فيس بوك .. فقال : ” اتقوا الله .. الكابتن مدحت شلبي بخير والحمد لله وكل ما نشر عنه كاذب في المواقع او على الفيس بوك ” .