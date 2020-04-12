كتب امير فتحي في الأحد 12 أبريل 2020 04:49 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لإحدى المقابلات التليفزيونية مع نساء من تظيم داعش الإرهابي من أحد المخيمات في منطقة الحسكة السورية .
وتحدثت نساء تنظيم داعش في مقطع الفيديو حول أزمة كورونا وأكدوا على أن هذا الفيروس لن يصيبهن .
فقالت إحداهن : ” المرض ما يجي علينا نحنا إحنا نصوم ونصلي ونتقي الله ومسلمين على ديننا الإسلام ومنهجنا ومنهج أبو بكر البغدادي ” .
وبسؤالها عن من يصيب فيروس كورونا أجابت : ” يجي المرض على من يظلمون الناس ويظلمون السجناء والإخوة ” .
وقالت سيدة أخرى أن فيروس كورونا لا يصيب المسلمين وإنما يصيب الكفار .. وإنه جند من جنود الله .
كانت هذه تفاصيل خبر في مقطع فيديو .. نساء داعش : ” كورونا جندي من جنود الله وجاء ليصيب الكفار “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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