وفاة والدة الفنانة دنيا عبدالعزيز

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
توفيت منذ قليل والدة الفنانة المصرية دنيا عبدالعزيز، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، وأعلنت الإعلامية المصرية بوسي شلبي، خبر الوفاة عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”.
بوسي، نشرت صورة لدنيا عبدالعزيز، ووالدتها وعلقت عليها قائلة: “البقاء لله وفاة الأم الغالية للفنانة دنيا عبد العزيز بعد الصراع مع مرض السرطان”.
يذكر أن دنيا عبدالعزيز، شاركت في بطولة مسلسل “قيد عائلي”، الذي عرض مؤخرا، من بطولة صلاح عبدالله، عزت العلايلي، ميرفت أمين، بوسي، سيمون، محمد محمود عبدالعزيز، محمد رياض، ريم البارودي، دينا فؤاد، ميرهان حسين، رامي وحيد، ميرنا وليد، محمد عز، كارولين عزمي، مهند حسني، كريم عبدالخالق، غفران، من تأليف محمد رجاء، إنتاج شركة فنون مصر، إخراج تامر حمزة.
كما شاركت مؤخرًا في المسرحية الكوميدية “حب رايح جاي”، مع الفنان محمد عادل “ميدو”، ويجسدان فيها دور عاشقين يواجهان ظروفًا صعبة في علاقتهما، ويشاركهما في المسرحية الفنان الكبير رشوان توفيق، وأحمد صيام، وميسرة.
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