انتصار تروج لمسلسلها «اتنين في الصندوق».. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة والنجمة المصرية انتصار، جمهورها بالأفيش الدعائي لمسلسلها الجديد “اتنين في الصندوق” عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت انتصار على غلاف البوستر، وعلقت عليه قائلة: رمضان 2020 اتنين في الصندوق MBC masr”

وانهالت التعليقات على انتصار، من متابعيها ومحبيها، وعلق بعضهم قائلا: “الف مبروك” و “بالتوفيق” و”ان شاء الله مسلسل جميل” و”من نجاح لنجاح يافنانة”.

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ويشارك في بطولة مسلسل “اتنين فى الصندوق”، حمدي الميرغني، أوس أوس، نهى عابدين، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، انتصار، رحاب الجمل، هايدي رفعت، أحمد عبد الله محمود وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه في 30 حلقة، والعمل من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمد مصطفى.

وعلى جانب أخر، تستعد الفنانة المصرية انتصار، لخوض تجربة جديدة من خلال تقديم برنامج برفقة الفنانة بدرية طلبة، والمقرر عرض أولى حلقاته الخميس ٢ إبريل.

انتصار، كشفت عن كواليس البرنامج خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “آخر النهار” ، مع الإعلامي تامر أمين، والمذاع عبر فضائية “النهار”، أن البرنامج يحمل اسم “بيت ريا وسكينة”، ومدته ساعة ويعرض 3 أيام كل أسبوع ويضم العديد من الفقرات الاجتماعية ويتم تناول كافة الموضوعات بطريق كوميدية.

ومازحت انتصار تامر أمين قائلة: البرنامج دا عاملينه عشان نستضيف كذا واحد أولهم أنت”، ليرد عليها قائلا: “هجيب عشماوى وانا جاى”.