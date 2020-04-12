“بالقلب” على LBCI في شهر الصوم

مع انطلاق أحداث 17 تشرين الاول 2019 جمّدت محطة LBCI عرض مسلسل “بالقلب” بعد أيام قليلة من انطلاقته وتحقيقه نجاحاً كبيراً مع عرض أولى حلقاته.

ومع أزمة كوورنا التي اجتاحت العالم بأكمله حيث أن معظم الاعمال الدرامية تم تجميدها ولم تلحق بالسباق الرمضاني، ارتأت محطة LBCI ان تعرض العمل في شهر رمضان المبارك وهو قصة، سيناريو، وحوار طارق سويد، إخراج جوليان معلوف، إنتاج G8 Pro. ماي أبي رعد، بطولة: بديع أبو شقرا، سارة أبي كنعان، وسام فارس، غابريال يمّين، كارمن لبّس، محمد عقيل، حسّان مراد، دارينا الجندي، جمال حمدان، نوال كامل، جان دكّاش، ستيفاني عطالله، ريان أبي رعد، زياد صليبا، وغيرهم…

Advertisements

وكانت المنتجة مي ابي رعد قد وقعدت عقداً مع قناةbein دراما القطرية لعرض المشروع الدرامي “بالقلب” ضمن برمجة شهر رمضان 2020. عن هذا الموضوع سبق وعبّر الكاتب طارق سويد في اتصال معنا عن سعادته الكبيرة بعرض العمل على قناة bein دراما القطرية. ووصف المسلسل بـ “ابنه” الذي يحبه جداً وسعيد أنه سيعرض على محطة عربية فهو مسلسل لبناني100% وهذا شيء جميل للممثلين وله ككاتب في نفس الوقت. وشدد حينها ان LBCI تراهن على المسلسل جداً بعدما حقق نجاحاً كبيراً في أولى حلقاته. وتمنى ان يعرض “بالقلب” في شهر الصوم على قنوات محلية وعربية.

“بالقلب” حبكة دراميّة مشوّقة، يعكس بعضاً من واقع مجتمعنا، ورسائلُه موضوعيّة بعيدة عن النمطيّة والفانتازيا.

“بالقلب” يُخبىء المرء قسوة المجتمع وأحكامه عليه، ولكن هناك دائماً من يرفض تلك الأحكام ويُواجهها. ها هي “ديانا” (سارة أبي كنعان) ترفض تحمّل تداعيات ما قامت به والدتها “أمال” (دارينا الجندي) على حياتها وحياة حبيبها “ناهي” (وسام فارس)، عمّتها “فريال” (كارمن لبّس)، و”جريس” (غابريال يمّين)… أمّا “جواد” (بديع أبو شقرا)، ففي حياته قصّةٌ خيوطُها غامضة وأكثر من مؤثّرة… كيف ستتكشّف تباعاً أحداث “بالقلب”؟ وما الذي سيجمع “ديانا”، “ناهي”، و”جواد”؟