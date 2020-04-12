والدة نيمار بعلاقة مع شاب عمره 22 عاما.. إليك رد فعل ابنها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - واعدت والدة نجم الكرة البرازيلية، نيمار شابًا يبلغ من العمر 22 عامًا بعد انفصالها عن زوجها في عام 2016.

وانفصلت نادين غونسالفيس، والدة نجم باريس سان جيرمان البالغة من العمر 52 عامًا عن زوجها البالغ من العمر 55 عامًا لترتبط بشريكها الجديد الذي يصغر ابنها بست سنوات.

وأعلنت والدة نيمار الخبر على "إنستغرام" لتكشف أنها تواعد حاليًا الشاب، تياغو راموس.

ونشرت نادين صورة لها بصحبة حبيبها الجديد، مع تعليق: "هذا الشعور لا يمكن تفسيره، إذا كنت تعيش" مع رمزي تعبيري يعبر عن الحب.

وبارك نيمار على صورة والدته، قائلاً: "كوني سعيدة يا أمي ❤️ أحبك".

كما نشر راموس نفس الصورة على صفحته على إنستجرام مع تعليق توضيحي: "لا يمكن تفسيره ❤️".

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ووفقًا لموقع UOL esporte البرازيلي، فإن راموس لاعب يبلغ من العمر 22 عامًا وهو عضو فريق 4K Easy، وهو فريق يتنافس في دوري NFA، وهي بطولة للهواة تعمل كبوابة للمسابقات الاحترافية كما أنه أيضًا يعمل كعارض أزياء.

ويعد راموس من أشد المعجبين بنيمار، فقد تشر صورة لرسالة مباشرة أرسلها إليه في عام 2017، تنص على: "نيمار أنت رائع، لا أعرف كيف أشرح مشاعري، كوني معجبًا بشخص مثلك، أراك تلعب، وأنا متحمس جدًا، ذات يوم آمل أن أقرأ هذه الرسالة معك".

وأضاف: "أعلم أنني سأقابلك ذات يوم، لأنني صبي حالم لا أتخلى فيها عن أهدافي! ابق مع الله، ناجحًا وسعيدًا جدًا".

وتحققت كلمات راموس عندما نشر صورة له ونيمار معًا في يناير ومن الواضح أن الاثنين أصبحا صديقين حميمين، حيث حضر راموس احتفال عيد ميلاد نيمار الثامن والعشرين في فبراير الماضي.

ويعد نيمار دا سيلفا سانتوس جونيور المعروف باسم نيمار أو نيمار جونيو، لاعب كرة قدم برازيلي، يلعب في مركز الجناح والهجوم في صفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ومنتخب البرازيل لكرة القدم، كما أنه يعتبر أحد أفضل اللاعبين في العالم، ويعرف بالمهاره العالية، المراوغة، السرعة، الابتكار، والقدرة على اللعب بكلتا القدمين.