والدة باسل خياط "تزلزل" مواقع التواصل بجمالها في ظهورها الأول!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حظي الظهور الأول لوالدة الفنان السوري باسل خياط بحالة تفاعل واسعة بين جمهوره، بعدما تم نشر صورة جمعتها بابنها الفنان وزوجته ناهد زيدان، وتم تداولها عبر مواقع التواصل.

وانهالت كلمات الغزل والجمال على والدة باسل خياط، وكانت ملامحها الطبيعية الناعمة حديث المعلقين، في وقت أكدوا على الشبه الكبير في ملامح الوجه بين الفنان ووالدته.

وأشاد الجمهور بمحافظة والدة باسل خياط على جمالها الطبيعي، مشيرين إلى أن ملامح وجهها تؤكد عدم خضوعها لعمليات تجميل، فيما ذهب البعض للقول إنها أجمل من زوجته.

وأوضح عدد من المعلقين بأنهم تفاجأوا أن السيدة في الصورة هي والدة باسل خياط، معتقدين بأنها شقيقته، لأن فارق العمر بينهما بدا وكأنه ليس كبيرًا.

وقال معلقون إن هذه الصورة هي الأولى لوالدة الفنان يتم نشرها على مواقع التواصل، خاصة وأن الفنان يحرص فقط على نشر صور مع زوجته وابنه، لافتين إلى أن خياط ورث وسامته من جمال والدته، فيما طالب البعض من محبيه بنشر صور لوالده.

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وعلى الفور أعاد الجمهور تداول صور لوالد باسل، كان الفنان قد نشرها في وقت سابق عبر صفحته على إنستغرام، أثناء تواجدهما في أحد مراكز التسوق، اكتفى بالتعليق عليها بكلمتين فقط "أبو باسل".

كما تداولوا صورة سابقة جمعت الفنان بوالده، وزوجته وعمته، ووجه رسالة لوالده قائلا: "أبو باسل الله يخليلى ياك فوق راسي.. يطول ويطول الكلام الله يحميلى ياك". بينما لم تظهر والدته في صور سابقة سوى الصورة الجديدة التي نشرها وفق متابعيه.

وفي الشأن الدرامي، تشير التوقعات إلى تأجيل عرض مسلسل "النحات" الذي كان من المفترض أن يشارك في موسم رمضان هذا العام، والذي يلعب فيه خياط دور البطولة برفقة أمل بشوشة جراء توقف التصوير في لبنان بسبب فيروس كورونا.

وشارك باسل خياط في دراما رمضان الموسم الماضي في بطولة مسلسل "الكاتب" برفقة دانييلا رحمة، كما أنه يعرض له الآن على منصة "شاهد" مسلسل "عهد الدم" تأليف توني جوردن، سيناريو وحوار إياد أبو الشامات إخراج كريم الشناوي.