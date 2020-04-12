توم هانكس يكشف معاناته بعد شفائه من كورونا.. ماذا حدث له؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - استضاف الممثل الأمريكي، توم هانكس، أول حلقة تجريبية من برنامج "Saturday Night Live" من منزله، متحدثًا عن إصابته السابقة بفيروس كورونا وحياته اليومية.

ومزح هانكس البالغ من العمر 63 عامًا، حول نسيان كيفية تزرير الأزرار وعدم معرفة أي يوم من أيام الأسبوع يعيشه، متحولًا للحديث عن كيف تسبب تشخيصه بفيروس كورونا في أن يشعر الناس من حوله بعدم الارتياح تجاهه ما أشعره بالتنمر قليلًا.

وقال إنه نسي تمامًا كيفية ارتداء أي شيء ما عدا الملابس الرياضية، وسخر قائلًا إنها المرة الأولى التي يرتدي فيها شيئًا بخلاف البنطال الرياضي منذ 11 مارس.

وبسبب ابتعاد الناس من حوله، وصف توم هانكس نفسه بـ"America's Dad"، في إشارة إلى النجم بيل كوسبي الذي يوجد في السجن في بنسلفانيا بتهمة تعاطي المخدرات والاعتداء الجنسي والذي كان معروفا بوالد أمريكا بعد دوره في المسلسل الكوميدي (ذا كوسبي شو) في الثمانينات.

وقل هانكس: "منذ أن تم تشخيصي، أصبحت أشبه بـ أب أمريكا أكثر من أي وقت مضى، حيث لا أحد يريد أن يكون حولي لفترة طويلة والناس غير مرتاحين لذلك".

بدأ هانكس افتتاحية البرنامح بموسيقي لـ Tiger King ، وهو فيلم وثائقي من انتاج Netflix ، والذي حقق نجاحًا هائلاً في الأسابيع الأخيرة.

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وقال: "مرحبًا بكم أيتها القطط"، كما علق على رأسه الذي حلقه مشيرًا إلى أنه لمجرد دور سينمائي، وأضاف: "إنه وقت غريب لمحاولة أن تكون مضحكًا، ولكن محاولة أن تكون مضحكًا هو كل شيء".

بعد المزاح عن تشبيه بـ "أب أمريكا"، تعمق هانكس في مونولوجه حول تجربته الخاصة التي عاني منها أثناء إصابته بالفيروس وقضاء الحجر الصحي.

كانت هذه هي الحلقة الأولى من البرنامج بعد حلقة تم تحديدها في 28 مارس، والتي كانت تضم المضيف لأول مرة جون كراسنسكي والموسيقي دوا ليبا، وتم إلغاؤها بسبب إغلاق الفيروس لمدينة نيويورك.

وتعافى هانكس وزوجته من فيروس كورونا الآن وعادا إلى الولايات المتحدة، وأضاف أنه وزوجته ريتا ويلسون بخير الآن.

كان قد أعلن هانكس سابقًا أنه تم تشخيص وزوجته ريتا ويلسون بالفيروس في 11 مارس أثناء وجودهما في أستراليا.