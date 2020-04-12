بوريس جونسون يغادر المستشفى ويكمل مرحلة تعافيه من كورونا بمقر الحكومة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - غادر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون المستشفى اليوم الأحد، حيث سيكمل مرحلة التعافي من فيروس كورونا داخل مقر الحكومة.

ووفق ما ذكر بيان صادر عن المتحدث باسم الحكومة البريطانية، فإن جونسون لن يعود إلى ممارسة عمله بشكل فوري، مضيفا: "يوجه الشكر للجميع في مستشفى سانت توماس على الرعاية الفائقة التي تلقاها".

جونسون كان أشاد بما قام به الأطباء في مستشفى سانت توماس، وعبّر عن "عجزه" على شكرهم للرعاية التي أولوه إياها، قائلا إنه مدين لهم بحياته، كما قال بعد الرعاية "النموذجية" التي تلقاها من الأطباء والممرضات خلال فترة علاجه من فيروس كورونا "لا يمكنني أن أشكرهم بما فيه الكفاية"، مضيفا "أنا مدين لهم بحياتي".

وكان رئيس الوزراء البريطاني قضى، السبت، ليلته السابعة في مستشفى سانت توماس في العاصمة البريطانية، بعد دخوله إليه يوم الأحد الماضي إثر تدهور حالته الصحية، في أعقاب 10 أيام من العزل الذاتي المنزلي بعد النتيجة الإيجابية للإصابة بالفيروس.

يشار إلى أن جونسون بقي تحت العناية المركزة لمدة 3 ليال، ثم نقل إلى جناح المستشفى العادي بعد تعافيه وتجاوزه مرحلة صعبة من المرض.

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كما يشار إلى أن بريطانيا سجلت 917 وفاة إضافية بفيروس كورونا خلال 24 ساعة كما تم الإعلان أمس، وهو رقم أقل من الجمعة لكنه يبقى ثاني أعلى حصيلة في البلاد حتى الآن.

وأشارت هيئة الخدمات الصحية الوطنية إلى أن من بين الضحايا طفل في الحادية عشرة من عمره.

وترفع الحصيلة الجديدة إجمالي عدد الوفيات في المستشفيات البريطانية إلى 9875، في حين سجلت 5234 إصابة جديدة بوباء كوفيد-19 ليصل عدد المصابين في المملكة المتحدة إلى 87 ألف و991 حالة.

ويعتقد أن هذه الحصيلة لا تعكس إلا جزءا من العدد الفعلي للمصابين إذ إن الفحوص لا تجرى للجميع.