بطل "قيامة أرطغرل".. زوجته تقص شعره وحديث عن نيته الهجرة لأمريكا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كان ملفتا ما قامت به نسليشاه زوجة بطل مسلسل "قيامة أرطغرل"، الممثل إنجين أآتان دورزيتان، عندما نشرت في حسابها على "إنستغرام" مقطع فيديو وهي تقص شعر زوجها في المنزل.

نستليشاه أرادت من خلال الفيديو تأكيد التزامهما بالحجر وعدم مغادرة المنزل وذلك بعد قضاء 26 يوما فيه بسبب فيروس كورونا.

وتفاعل محبو النجمين مع الفيديو، وأكدوا للفنانة أنهم ملتزمون بالحجر الصحي للوقاية من فيروس كورونا المستجد، كما طالبوها بأن تخرج هي وزوجها "لايف" للإجابة على استفسارات الجمهور، كنوع من التسلية وقضاء الوقت مع بعضهم، من داخل الحجر.

إلى ذلك، بات مؤكدا وعلى لسان منتج وكاتب مسلسلي "قيامة أرطغرل" و"قيامة عثمان" عدم ظهور انجين في "قيامة عثمان"، بخلاف ما كانت تروجه بعض المواقع عن أنه سيظهر في بعض الحلقات.

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كما أكدت ‏صحيفة حريات التركية، أن الممثل أنجين، يفكر جدياً بالهجرة إلى أميركا بعد تلقيه عرضاً ليمثّل في مسلسل من إنتاج أميركي.

وذكرت الصحيفة أن أنجين سيكون الممثل التركي الوحيد في المسلسل، وأنه في حال وافق على العرض سيضطر للانتقال للعيش في أميركا مع عائلته، لأن التصوير سيستمر لسنتين.

وأوضحت أن التصوير سيبدأ في شهر أيلول المقبل، إلا إذا قررت شركة إنتاجه تأجيله بسبب الأوضاع الكارثية التي تشهدها الولايات المتحدة مع تفشي وباء كورونا فيها.

يشار إلى أن إنجين آلتان دوزياتان كان قد تعرض لضربة قاسية، بعد إيقاف مسلسله "الرصاصة" أواخر العام الماضي إثر فشله جماهيريا وتدني نسبة مشاهدته، بعد سنوات من التألق في مسلسل " قيامة ارطغرل" بأجزائه الخمس.