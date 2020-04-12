بوسي شلبي تعلن وفاة والدة الفنانة دنيا عبدالعزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: أعلنت الإعلامية بوسي شلبي، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وفاة والدة الفنانة دنيا عبد العزيز. وعلقت :"البقاء لله وفاة الأم الغالية للفنانة دنيا عبدالعزيز، بعد صراع مع مرض السرطان". آخر أعمال دنيا عبد العزيز مسلسل "قيد عائلي" الذي عرض مؤخرا، من بطولة صلاح عبدالله، عزت العلايلي، ‏ميرفت ‏أمين، ‏بوسي، سيمون، محمد محمود عبدالعزيز، محمد رياض، ريم البارودي، دينا فؤاد، ميرهان حسين، ‏رامي وحيد، ميرنا وليد، محمد ‏عز، ‏كارولين عزمي، مهند حسني، كريم عبدالخالق، غفران، من تأليف محمد ‏رجاء، إنتاج شركة فنون مصر، إخراج تامر حمزة.‏

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