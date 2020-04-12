محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
شارك الفنان تامر شلتوت، جمهوره ومتابعي حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، بصورتين تجمعه بالمذيعة لمياء فهمي عبدالحميد والمذيعة دعاء عامر، أثناء تجهيز "شنط رمضان"، المقرر توزيعها على مستحقيها.
وكتب في تعليقه على الصورة "الصورة دي امبارح مع زميلاتي الجمال لمياء فهمي عبدالحميد ودعاء عامر، إعداد ١٠،٠٠٠ شنطة رمضان لأهالينا في كل مكان مع جمعية البر والتقوى.. كل سنة وأنتم بألف خير".
يُذكر أن أخر أعمال تامر شلتوت، كان مشاركته في مسلسل "ختم النمر" بطولة أحمد صلاح حسني، ونسرين طافش.
كانت هذه تفاصيل خبر تامر شلتوت يشارك في تجهيز "شنط رمضان" مع لمياء فهمي ودعاء عامر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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