فيديو| آسر ياسين يروج لمسلسل بـ"100 وش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
روج الفنان آسر ياسين لمسلسله الجديد بـ"100 وش"، المقرر عرضه رمضان المقبل 2020 على شاشة الحياة.
ونشر آسر البرومو الرسمي للعمل، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق :"التريلر الرسمي لمسلسل بـ"100 وش"، رمضان 2020، إنتاج جمال العدل، تأليف عمرو الدالي، أحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكري، مدير تصوير كريم نادر".
مسلسل "100 وش"، كان يحمل "اسم النصابين"، ويشارك نيللي كريم في بطولته آسر ياسين، تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكري، إنتاج العدل جروب.
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