لهذا السبب.. لن يُعرض مسلسل "القاهرة كابول" في رمضان المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلن المخرج حسام على عن خروج مسلسل "القاهرة كابول" من السباق الرمضانى المقبل، بسبب الظروف التي تمر بها البلاد بشأن فيروس كورونا المستجد.

وكتب حسام علي منشورًا، عبر صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك" :" للاسف السنة دي مش هيبقى ليا مسلسل في رمضان ... احنا كنا شغالين على مسلسل القاهرة كابول، تأليف أستاذ عبد الرحيم كمال و إنتاج سينرجي، بس بسبب ظروف الكرونا و منع السفر و ضرورة التزام البيوت و طبيعة مسلسلنا اللي فيه سفر لاكتر من مكان ، اتأثر جدول تصوير المسلسل و دا ادى إلى نتيجة اننا مش هنلحق رمضان ٢٠٢٠".

وأضاف حسام :"كان نفسي تتفرجوا على المسلسل دا السنة دي، لانه فعلاً مشروع محترم و مختلف، كل عناصره عملت شغل حقيقي محترم".

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تابع :"مبروك لكل الأصدقاء والزملاء على مشاريع رمضان ٢٠٢٠ و اتمنى لكم النجاح والتوفيق يا رب".

مسلسل "القاهرة كابول" بطولة طارق لطفي، خالد الصاوي، فتحي عبدالوهاب، خالد كمال وحنان مطاوع، شيرين، أحمد رزق، ومن إخراج حسام علي.