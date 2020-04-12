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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
شاركت الفنانة بسمة، جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، بصورتين مجمعتين في إطار واحد، من صندوق الذكريات الخاص بها.
تظهر بسمة في الصورتين طفلة عمرها لا يتجاوز 4 سنوات، بجوار جدها، وكتبت في تعليقها "على بالي أوي الايام دي!! وحشتني يا جدو.. وحشني اللي بتعلمهولي.. وحشني حبك للحياة، وقوتك وذكائك".
جدير بالذكر أن أخر أعمال الفنانة بسمة، كان مشاركتها في بطولة فيلم "رأس السنة"، تأليف محمد حفظي، وفيلم "بعلم الوصول" تأليف وإخراج هشام صقر.
كانت هذه تفاصيل خبر بسمة تستعد ذكرياتها مع جدها: "وحشني حبك للحياة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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