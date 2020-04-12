"شهيدة الواجب والإنسانية".. دينا توجه رسالة لطبيبة الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
وجهت الفنانة الاستعراضية دينا رسالة لسونيا عبدالعظيم طبيبة الدقهلية، التي توفيت أمس بعد إصابتها بكورونا.
ونشرت دينا صورة كاريكاتيرية، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت :"د\ سونيا عبدالعظيم شهيدة الواجب والانسانية، ربنا يرحمك ويسعدك في جنته، تحية احترام وتقدير لأطباء وأطقم تمريض مصر، ربنا يكون في عونكم ويقدركم".
وتشارك الفنانة دينا في مسلسل "لعبة النسيان" بطولة دينا الشربيني، وهو مقتبس من فورمات مسلسل إيطالي، وتدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياة البطلة تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي.
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