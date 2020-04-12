"أحلى واحدة في الدنيا".. شيماء سيف تهنئ إسعاد يونس بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: حرصت الفنانة شيماء سيف على تهنئة الفنانة إسعاد يونس بعيد ميلادها، الموافق اليوم 12 أبريل الجاري. ونشرت شيماء سيف صورة تجمعهما، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت :"كل سنة وانتي طيبة، أحلى واحدة في الدنيا". إسعاد يونس تواصل حاليا تقديمها لموسم جديد من برنامجها "صاحبة السعادة" على قناة dmc.

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