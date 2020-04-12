"شكرا لمن يضحون بأرواحهم من أجلنا".. روجينا توجه رسالة للفريق الطبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة: وجهت الفنانة روجينا رسالة للفريق الطبي في مصر على المجهود الذي يبذله في علاج المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد. ونشرت روجينا صورة كاريكاتيرية لطبيبة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت:"كل الشكر والتقدير والاحترام للأطباء والممرضين، والمنظومة الطبية في مصر، شكرا لمن يضحون بأرواحهم من أجلنا، ألف رحمة لروح شهداء الواجب".

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