تراند اليوم : شاهد.. فيفي عبده تعتزل وترتدي الحجاب وتكشف السبب



أثارت الراقصة والفنانة المصرية فيفي عبده، الجدل عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، بعد ظهورها بدون مكياج مرتدية الحجاب.

وأشارت الفنانة المصرية، في الفيديو إلى أنها قررت اعتزال المكياج حتى تريح وجهها منه،قائلة :" "طبعا الواحد 24 ساعة حاطط ميكب وشه بيتعب وبيرهق..ايه رأيكم فى وشى من غير ميكاب..فكرت اريح وشى شوية.. واللغد من كتر ما بخس وبتخن بس لازم نشوفله صرفة فى الاكئتاب.. طب اسكوزمي بقي عشان اقوم احط ميكب اب"، وعلّقت عليه قائلة: "يا صباح الفل من مصر أم الدنيا بحبكم اوي".

وتلقّت فيفي عدد كبير من التعليقات من قبل المتابعين الذين أشادوا بإطلالتها، معبرين عن إعجابهم بها بدون مساحيق تجميل، فيما شجعها آخرون على الإلتزام بالحجاب.