فيديو.. رامي صبري يغني "مش فارق" من منزله

أعاد الفنان رامي صبري طرح أغنيته "مش فارق" من داخل الاستوديو الخاص به في منزله، وذلك على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

سجل الفيديو أكثر من 19 ألف مشاهدة في أقل

من 24 ساعة من طرحه على "يوتيوب"، وسبق له أن طرح بعض من أغنياته بنفس الطريقة ومنها" ماسألتنيش، حياتي مش تمام"

يذكر أن "مش فارق" تضمن ألبومه "وانا معاه" الذي طرحه عام 2012 وتضمن 10 أغنيات منهم"معاك أنا، حاول دايما، ماسألتنيش، مش فارق"

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وفي السياق الغنائي طرج رامي أحدث أغنياته"حياتي مش تمام" على "يوتيوب" وسجلت أكثر من 7 مليون مشاهدة، الأغنية من كلمات وألحان:عزيز الشافعي، توزيع:جلال الحمداوي.