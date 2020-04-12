محمد حماقي يهنيْ إليسا على أغنيتها الجديدة "هنغني كمان وكمان"

حرص الفنان محمد حماقي على تهنئة الفنانة إليسا، بمناسبة صدور أحدث أغنياتها "هنغني كمان وكمان"، بعد طرحها مساء أمس على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب". هنأ حماقي قائلاً:"مبروك صديقتي العزيزة إليسا، الأغنية الجديدة مذهلة، أتمنى أن تبقي بأمان". الجديدة مذهلة، أتمنى أن تبقي بأمان". يذكر أن آخر الأنشطة الفنية لحماقي كانت من خلال حفله الغنائي على مسرح الجامعة الامريكية الشهر الماضي، وشهد حصور كامل العدد من جمهوره، وقدم مجموعة مميزة من أغنياته ومنها "مابلاش، أجمل يوم، نفسي أبقى جنبه، واحدة واحدة، من قلبي بغني" بالإضافة إلى تقديم أغنية جديدة للمرة الأولى يقول مطلعها"الكل عرف إن أنا وانت، بنحب بعض إلا انا وانت". حصور كامل العدد من جمهوره، وقدم مجموعة مميزة من أغنياته ومنها "مابلاش، أجمل يوم، نفسي أبقى جنبه، واحدة واحدة، من قلبي بغني" بالإضافة إلى تقديم أغنية جديدة للمرة الأولى يقول مطلعها"الكل عرف إن أنا وانت، بنحب بعض إلا انا وانت".

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