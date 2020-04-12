أعلن الشاعر تامر حسين عن استعداده لمساعدة عائلة الملحن الراحل خالد عادل، وذلك من خلال مبادرة إنسانية بمشاركة جميع زملائه من الوسط الفني، عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك".
وكتب تامر عن المبادرة قائلاً:"لكل حبايب المغفور له بإذن الله الملحنخالد علي، دي مبادرة خير وإنسانية..أخشى إي ابعت لواحد واحد فيكم ف اسببله زعل أو إحراج أو أزعل منه انه مااهتمش، فـ بكتب المبادرة على الصفحة واللي حابب كتر ألف خيره".
يذكر أن الملحن خالد علي قد توفى مساء أمس في إحدى المستشفيات نتيجة تدهور حالته الصحية، حيث كان يعاني من فشل كلوي، وشارك زملائه قبل وفاته بأيام بمقطع قصير يستنجد فيه من حوله لمساعدته للخروج من المستشفى التي كان يقطن فيها، ومن المقرر ان يتم دفن جثمانه غداً في مسقط رأسه بمدينة المحلة الكبرى.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد وفاة خالد عادل.. تامر حسين يطلق مبادرة إنسانية لصالح أولاده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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