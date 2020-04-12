بعد إقامته اونلاين.. تعرف على جوائز مهرجان قابس

عقب تفشي فيروس كورونا المستجد إلغيت الكثير من الفعاليات وتحولت بعضها إلي أونلاين ومن بينهم كان مهرجان قابس سينما فن الذي انهى فعاليات دورته الثانية أمس بعد أن انطلق يوم 3 من الشهر الجاري.

إنقسمت الدورة إلي قسمين الأول للأفلام الطويلة ( روائية ووثائقية ) وآخر للأفلام القصيرة ( روائية ووثائقية )، شارك في الأولى 11 فيلم من مختلف الدول العربية بينما تنافس 5 افلام في القسم الثاني.

تكونت لجنة تحكيم الأفلام الطويلة من الجيلاني السعدي رئيسًا للجنة، وبعضوية كل من سوزي جولييت من المملكة المتحدة، لورا كلوكنر من ألمانيا، رانيا ستيفان من لبنان.

ذهبت جائزة لجنة التحكيم لفيلم " إبراهيم: إلي أجل غير مسمى " للينا العبد من

فلسطين، كما حصد جائزة أفضل فيلم طويل فيلم " طلامس " لعلاء الدين سليم من تونس.

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كما منحت اللجنة تنوية خاص للفيلم الوثائقي " 143 شارع الصحراء " لإحسان فرحاني من الجزائر، الفيلم الوثائقي الحديث عن الأشجار لصهيّب قاسم البَرّي من السودان، والفيلم الوثائقي اموسو لنادر بوحموش من المغرب.





وقالت لجنة التحكيم " تمكنا خلال هذا الوضع الصعب ورغم الحجر الصحي من التمتع بهذه المجموعة المختارة من الأفلام، ولا يفوتنا أن نشكر فريق المهرجان الذي نجح رغم كل الصعاب في مواصلة المسابقة افتراضيا ليكون أول مهرجان عربي على الانترنت، وقد اعتمدنا

في اختيار الأفلام المتوجة على معايير الطرافة والجرأة والحس الفني في هذه الأعمال، ونعبر عن أسفنا لعدم تمكن زميلنا في لجنة التحكيم آدم بكري من الانضمام إلينا في مواعيد المشاهدة والمشاركة في النقاشات لمشكل في شبكة الإنترنت في بلده فلسطين. "

أما عن قسم الأفلام القصيرة من نبيل جدواني من الجزائر رئيسًا وبعضوية كل من منال عيسى من لبنان وأميرة الشبلي من تونس.

ومنحت اللجنة جائزة أفضل فيلم فيلم قصير لفيلم "أهل الكهف" للمخرج فخري الغزال وقالت اللجنة إن الفيلم عملًا رائعًا قدم تذكار لماض حديث لمسناه بعمق من خلال الصوت المعالج والكتابة الطريفة ومن استعماله اللونين الأبيض والأسود في الصور السريعة المتلاشية التي تشارف على الاختفاء لتمثل ذكرى حية للأمكان التي عبرها الراحلون.

كما قررت اللجنة إسناد تنويه خاص لفيلم "لقاء لم يذع" لمحمد صلاح من مصر لطرافة العمل وتميزه في طرح القضايا الإجتماعية والسياسية في مصر.