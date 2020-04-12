مزيكا تطرح "على خيرة الله" لــ لؤى على اليوتيوب

طرحت شركة "مزيكا" اليوم على اليوتيوب، وجميع المتاجر الإلكترونية للنجم لؤى أغنيته السادسة الجديدة "على خيرة الله " وهى عنوان ألبومه الجديد الذى تطرح أغنياته تباعا خلال هذه الفترة.
والأغنية من كلمات امير طعيمة وألحان محمد غريب وتوزيع أسامة سامى، وكان لؤي قد طرح من قبل خمس اغنياتمن الألبوم هى "الليلة سهرانين" من كلمات محمد مصطفى مالك وعمرو المصرى وألحان محمود أنور وتوزيع محمد شفيق، و"ضقت صبرا" من كلمات محمد البدرى وألحان أحمد البرازيلى وتوزيع إلهامى دهيمة.
و"بأذينى" من كلمات احمد معتز وألحان اسلام رفعت
وتقول كلمات أغنية "على خيرة الله":
على خيرة الله م الليله تبقالى حلالى
وعلى خيرة الله اكتب يا تاريخ ع اللى جرالى
شايفك سنين قدام بيتى ومكانى وام عيالى
على خيرة الله م الليله تبقالى حلالى
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