فريق "كايروكي" يستعد لحفل غنائي "أون لاين"

يحيي الفريق الغنائي الشهير "كايروكي" حفلهم الغنائي الوال "أون لاين " لجمهورهم، وذلك للمساهمة في مبادرة "خليك في البيت" والترفيه عن جمهورهم في ظل ظروف العزل المنزلي للوقاية ضد وباء كورونا المستجد.
أعلن "كايروكي" عن حفله بسؤاله لمتابعيهم"إيه
يذكر أن آخر إصدارت كايروكي الغنائية كانت من خلال ألبوم "أبناء البطة السوداء" الذي تم طرحه العام الماضي، ولاقى نجاح جماهيري كبير ونسبة استماع عالية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وتضمن 7 أغنيات منهم "انا السيجارة، كان لك معايا، ياابيض يااسود، هاتلنا بالباقي لبان، يلا نغني، أنا الصوت".
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