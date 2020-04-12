فريق "كايروكي" يستعد لحفل غنائي "أون لاين"

يحيي الفريق الغنائي الشهير "كايروكي" حفلهم الغنائي الوال "أون لاين " لجمهورهم، وذلك للمساهمة في مبادرة "خليك في البيت" والترفيه عن جمهورهم في ظل ظروف العزل المنزلي للوقاية ضد وباء كورونا المستجد.

أعلن "كايروكي" عن حفله بسؤاله لمتابعيهم"إيه

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رأيكم نعمل حفلة أون لاين"، برعاية إحدى شبكات المحمول الكبرى في مصر ، وعلى الفور تجاوب محبينهم لإقامة الحفل في اقرب وقت مع كتباتهم للأغاني التي يتمنوا سماعها "أون لاين.

يذكر أن آخر إصدارت كايروكي الغنائية كانت من خلال ألبوم "أبناء البطة السوداء" الذي تم طرحه العام الماضي، ولاقى نجاح جماهيري كبير ونسبة استماع عالية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وتضمن 7 أغنيات منهم "انا السيجارة، كان لك معايا، ياابيض يااسود، هاتلنا بالباقي لبان، يلا نغني، أنا الصوت".