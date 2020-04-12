مصطفي بكري عن إصابة حسام الشوربجي بكورونا: يمهل ولا يهمل



كشف الإعلامي مصطفى بكري عن إصابة المذيع الإخواني حسام الشوربجي بفيروس كورونا المستجد، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصير "تويتر".

وكتب بكري في تدوينة عبر حسابه قائلًا:"يمهل ولايهمل، تم إغلاق قناة مكملين الإخوانيه العميله بعد إصابة المذيع الإخواني حسام الشوربجي بمرض الكورونا".

وتابع حديثه قائلًا :"وتحول مذيعو القناه إلي تقديم سمومهم من منازلهم وفرض الحجر الصحي علي المعتوه المريض نفسيا محمد ناصر وشبيهه زوبع ، اللهم لاشماتة في المرض ، ولكن هؤلاء شمتوا"