إليسا تقترب من المليون مشاهدة باغنية "هنغني كمان وكمان" على "يوتيوب"

اقتربت الأغنية الجديدة للفنانة إليسا، من حاجز المليون مشاهدة، وذلك في أقل من يوم واحد على طرحها على قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأغنية من كلمات:شادي نور، ألحان:محمد يحيى، توزيع:إلهامي دهيمة، بالإضافة إلى تصدرها المركز الاول

في صدارة المشاهدات على "يوتيوب".

وتضمنت فكرة الكليب مشاركة جمهور إليسا من خلال مقاطع قصيرة من منازلهم تظهر تناغمهم مع نغمات الأغنية، بالإضافة إلى ظهور خاص للفنانة هيفاء وهبي، والتي

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شاركت بمقاطع راقصة طوال الكليب.

وقد ساهمت إليسا بهذه الفكرة بالترفيه عن جمهورها في ظل ظروف العزل المنزلي التي تتبعه بلدان العالم للوقاية من وباء كورونا المستجد، حيث أعلنت منذ أيام عن عن طلبها لمشاركة جمهورها في إصدار غنائي جديد ليكن الجمهور جزء من الحدث وليس مشاهد أو مستمع فحسب.