صور.. تعرف على ضيوف برنامج إغلب السقا

يطل علينا النجم أحمد السقا في شهر رمضان ببرنامج " إغلب السقا " من تقديم رزان مغربي والذي يعرض حصريًا على شبكة قنوات أم بي سي.

يشهد البرنامج منافسات غير تقليدية بين السقا وضيوف البرنامج من بينها تحديات رياضية وترفيهية وغيرهم لتنتهي الحلقة بتبرع الضيف بالمبالغ المالية التي ربحها إلي أحد الجهات الخيرية.

يتبارى مع السقا عدد كبير من الضيوف من بينهم محمد هنيدي، قصي الخولي، نيللي كريم، غادة عبد الرازق، عمرو سعد، معتصم النهار، وائل جسار، درة، عمرو يوسف، حمادة هلال وغيرهم من نجوم الفن في مصر وسائر الدول العربية.

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