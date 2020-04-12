خاص الفن – نادين قدور سافرت إلى حلب لهذا السبب

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الممثلة السورية ​نادين قدور​ لموقع "الفن" أنها سافرت من دمشق إلى حلب لتقيم هناك إلى جانب أفراد عائلتها خلال الحجر الصحي المنزلي الطوعي بسبب انتشار ​وباء كورونا​.

وأكدت أنه يصعب عليها البقاء وحيدة في الشام من دون أي عمل بعد إيقاف تصوير جميع المسلسلات، ولذلك ارتأت أن الإقامة مع الأهل تخفف أعراض هذا الحجر من ملل وروتين.

وقالت إنها كانت تتمنى لو أن مسلسل "بورتريه" استكمل تصويره ليكون ثاني عمل لها في رمضان بعد "حارس القدس، مضيفة إن الصحة والسلامة أهم حالياً، وبالنهاية كله قسمة ونصيب.

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