وفاة والد علي ربيع وزملاءه يعزونه

ميرنا وليد - بيروت - توفي والد الممثل المصري ​علي ربيع​، وقد نعاه على صفحته الخاصة قائلا: فالجنة إن شاء الله يا ابويا".

ووجّه عدد من المشاهير التعازي له من بينهم:

الممثلة المصرية ​صابرين​ التي كتبت: "الله يرحمه ويبدله خير من الدنيا وماعليها ويسكنه الفردوس الاعلى ويصبركم على فراقه وخالص العزاء للوالدة وأخواتك وكل الاسره العزيزه".

الممثل المصري ​عمرو سعد​ :" رحمة الله عليه وربنا يصبركم".

الممثل المصري ​اوس اوس​ :"ربنا يرحمه ويصبركم ياحبيبي ويرحمه ويرحم جميع اموات المسلمين يااااارب".

​كريم عفيفي​ :"البقاء والدوام لله اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس ربنا يصبركم".

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