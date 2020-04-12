شيريهان تهنئ إسعاد يونس بعيد ميلادها

ميرنا وليد - بيروت - وجّهت الفنانة المصرية ​شيريهان​ رسالة تهنئة للممثلة المصرية ​إسعاد يونس​ بمناسبة عيد ميلادها.

وكتبت شيريهان على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "كنتي ولازلتي وستظلي أنتي أنتي وإلى الأبد صاحبة السعادة". وأضافت: "كل سنة وأنتي طيبة، كل عام حَبيبَتي وأنتي الإنسانه الغالية الجميلة المبدعة إسعاد يونس الرائعة".

الجدير ذكره ان شيريهان كانت قد حذّرت الجمهور مؤخرا من خطر تفشي فيروس كورونا القاتل، وإستخدمت لغة فيها شيء من التخويف وذلك كي لا يستهتر أحد بحياته وحياة غيره خصوصاً من مواطنيها المصريين.

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