روجينا: "شكرا لمن يضحوا بأرواحهم من اجلنا"

ميرنا وليد - بيروت - وجهت الممثلة المصرية ​روجينا​ رسالة للطاقم الطبي في مصر، شاكرة اياهم على تضحيتهم في مواجهة ​فيروس كورونا​.

وكتبت روجينا على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "كل الشكر والتقدير والاحترام للأطباء والممرضين ، والمنظومة الطيبية في مصر، شكرا لمن يضحوا بارواحهم من اجلنا، والف رحمة لروح شهداء الواجب، شكرا الجيش الأبيض".

الجدير ذكره ان روجينا تشارك في الموسم الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامي وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، محمد مهران، أحمد داش، إنعام الجريتلي، وتدور أحداثه فى إطار شعبي حول صراع الإخوة بعد وفاة الأب.

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