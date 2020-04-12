راغب علامة يُعايد الجمهور بعيد الفصح المجيد-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - وجّه الفنان اللبناني ​راغب علامة​ معايدة للجمهور بمناسبة ​عيد الفصح المجيد​، اذ انه نشر صورة له على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، وعلّق عليها قائلا: "فصح مجيد وأعياد سعيدة بتمنّاها للجميع في لبنان والعالم، وبأكّد أنه بالعدل والحب والسلام رح نرجع نخلق من جديد. على أمل أنه الايام الجاية نرجع نلتقي ونفرح ونغنّي وننسى معكم هموم الدنيا والمشوار الصعب. أحبكم جميعاً".

الجدير ذكره ان راغب علامة كان اعتبر مؤخرا ان قطاعي السياسي والمصرفي لهما دورا بمحاولة السطو على أموال المودعين، متسائلا عن الجهة المسؤولة عن غلاء الأسعار.

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