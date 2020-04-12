كتب امير فتحي في الأحد 12 أبريل 2020 02:51 مساءً - بعد توجه ” تميم بن حمد آل ثاني ” أمير قطر وحاشيته المقربة إلى جمهورية سيشل وذلك لعزل أنفسهم والحماية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد .
هاجم شيخ من الأسرة الحاكمة يدعى ” فهد بن عبد الله آل ثاني ” هذا التصرف من خلال تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع ” تويتر ” واصفا تميم بن حمد ب ” الجبان ” لهروبه من المسئولية وعدم وقوفه إلى جانب شعبه في هذه المحنة.
وتضمنت التغريدة مقطع فيديو لأمير قطر ظهر به وهو خائفا من صوت طائرة .
فكتب فهد بن عبد الله آل ثاني في تعليقه على الفيديو قائلا : ” كيف يحكم قطر من يخاف أزيز طائرة ويهرب خشية الوقوف مع قطر وشعب قطر لمواجهة فايروس ” .
وتابع : ” كيف يحكمكم هذا الجبان الذي قد قام أبيه بخيانة جده رغم القسم الذي أداه على كتاب الله بعدم الخيانة ” .
كانت هذه تفاصيل خبر شيخ من الأسرة الحاكمة في قطر يهاجم تميم بن حمد : ” كيف يحكمكم هذا الجبان ؟ “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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