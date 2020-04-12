تعرف على الفوائد الصحية لتناول تلك الأطعمة على معدة فارغة

كتب امير فتحي في الأحد 12 أبريل 2020 02:51 مساءً - نشرت صحيفة ” Times Of India ” تقريرا حول مجموعة من الأطعمة التي ينصح بتناولها على معدة فارغة لما لها من فوائد صحية كبيرة .

وتمثلت تلك الأطعمة في الآتي :

1- المكسرات : فتناول حفنة صغيرة من المكسرات صباحا مثل الزبيب واللوز والفسدق يساعد على تحسين عملية الهضم وتنظيم حمض المعدة .. ولكن يجب تناولها باعتدال تجنبا لظهور البثور المزعجة على سطح البشرة والتعرض للسمنة ومشكلات زيادة الوزن .

2- المياه الدافئة والعسل : حيث تعمل على تنظيف الجسم وتطهيره من السموم لأنه يقوم بتنظيف الأمعاء بسبب احتواء هذا المزيج على المزيد من المعادن والفيتامينات والفلافونيدات والإنزيمات المفيدة لصحة الأمعاء .

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3- البطيخ : حيث يعمل على تطهير الجسم وترطيبه بسبب إنه يتكون بنسبة 99% من الماء .. فضلا عن كبح الرغبة في تناول السكريات وأيضا يحتوي البطيخ على عنصر الليكوبين الذي يعزز من صحة العيون والقلب .

4- البابايا : لديها القدرة على تنظيم حركه الأمعاء وخفض مستوى الكوليسترول الضار في الدم بالإضافة لوقاية الجسم من الإصابة بأمراض القلب لذلك يجب إدراج البابايا في وجبة الإفطار .

5- اللوز المنقوع : يتميز بغناه بالمنغنيز وفيتامين ” E ” والبروتين والألياف وأوميجا 3 والعديد من العناصر الغذائية التي تعزز من القدرة الدماغية .

6- الحساء : يعمل على تطهير الجسم من السموم ويحافظ على صحة الأمعاء بالإضافة لشعور الجسم بالامتلاء والشبع لفترات طويلة .