أول رد فعل من منى زكي بعد أنباء إصابتها كورونا أثناء التصوير

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ردت الفنانة المصرية منى زكي، على الأخبار التي نشرت مؤخرًا حول إصابتها بفيروس كورونا هي وإحدى مساعدتها الأمر الذي تسبب في وقف تصوير مسلسل “تقاطع طرق”.

منى زكي، أعادت نشر بيان الشركة عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، قائلة: “تنوه أسرة مسلسل تقاطع طرق (اسم مؤقت) بطولة الفنانة منى زكي، والفنانين محمد ممدوح ومحمد فراج وسيد رجب وعائشة بن احمد، ومن إخراج تامر محسن، بأنها قررت ومنذ صدور قرار السيد رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 24/3/2020 تأجيل تصوير كافة المشاهد الخارجية في الأماكن العامة والمشاهد التي تتطلب وجود عدد كبير من الممثلين وممثلي الحركة (المجاميع) وذلك حفاظاً على صحة كافة العاملين وتماشياً مع قرارات الدولة نحو مُجابهة فيروس كورونا المستجد ، وكذا لوجود عدد من الممثلين الأجانب بالمسلسل يتعذر حضورهم للبلاد”.

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وأضاف البيان: “هذا فضلاً عن عدم رغبة أسرة المسلسل في تقديم تنازلات أو بدائل تؤثر على جودة المسلسل منذ بداية تصويره لقناعتها بأنه عمل درامي يحمل قيمة فنية عالية، ولن يُحدد توقيت عرضه إلا بعد الانتهاء من تصوير كافة حلقاته، وتؤكد أسرة المسلسل على استمرار تصوير المشاهد في الأماكن الداخلية الآمنة بعد اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة وعدم تصوير أي مشاهد تتطلب تجمعات”.

وتابع البيان: “كما تؤكد أسرة المسلسل أنه لا صحة لما أُشيع عن إصابة أحد أفراد فريق العمل بفيروس كورونا المستجد وأن الجميع بصحة جيدة”.

ويشارك في بطولة “تقاطع طرق” بجانب منى زكى كل من محمد فراج، ومحمد ممدوح، وعائشة بن أحمد، ومايان السيد، وإنعام الجريتلى وسيد رجب، وعدد آخر من النجوم، والمسلسل من تأليف وإخراج تامر محسن.