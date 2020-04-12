إليسا تطلق أغنية جديدة وهيفاء وهبي تشاركها الكليب بالـ«بيجاما».. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فاجأت النجمة اللبنانية إليسا محبيها، وطرحت أغنية جديدة بعنوان «هنغني كمان وكمان»، والتي حثّت فيها الجميع للتفائل والأمل بالرغم من أزمة كورونا العصيبة التي تجتاح العالم.

المفاجأة كان مشاركة النجمة اللبنانية هيفاء وهبي في كليب الأغنية الذي أخرجه إيلي رزق الله، حيث ظهرت هيفاء تتصل بإليسا مكالمة فيديو، لتتبادل الصديقتان التحية، ثم تخبرها إليسا برغبتها في أن تُسمعها أغنيتها الجديدة، لتبدأ الأخيرة في الغناء وسط تفاعل قوي ورقص هيفاء.

اللافت كان ارتداء النجمتين لـ«بيجاما» باللون الوردي، كما ظهرت هيفاء بشكل بسيط، وذلك بما يتوافق مع أجواء العزل المنزل، كما تضمن الكليب لقطات لبعض المشاهير وأصدقاء وفانز إليسا من داخل منازلهم، إلا أن هيفاء وهبي كان لها نصيب الأسد في مشاركة إليسا بالكليب، وهو الحدث الذي احتفل به فانز النجمتين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معربين عن أمنيتهم في تنفيذ ديو غنائي يجمعهما.

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يُذكر أن أغنية «هنغني كمان وكمان» من كلمات شادي نور، ألحان محمد يحيى، وقد تم تسجيلها في أستوديو هادي شرارة.

من ناحية أخرى، أعلنت إليسا عن تأجيل طرح ألبومها الجديد لأجل غير مسمى وذلك بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا، وكتبت في تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع “تويتر”: «صحيح الألبوم رح يتأجل شوي بسبب كورونا، ولأنه لا يمكننا الانتهاء من تنفيذ مراحله النهائية، لكن هذا الأمر لن يبعدني عنكم، أوعدكم بأمر قريبا ما، سنغني كمان وكمان».