فرحة تغريد الطاسان "منقوصة".. تعافت من كورونا وبناتها تحت العلاج!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قالت الكاتبة والتربوية والإعلامية السعودية تغريد الطاسان، إنها خرجت من المركز الصحي التابع لوزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية وذلك بعد مرور قرابة 3 أسابيع، حيث كانت تقضي فترة حجر صحي بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، معلنة في الوقت ذاته تعافيها التام من الفيروس المميت.

وأكدت تغريد الطاسان أنها عادت إلى منزلها لتخوض فترة حجر منزلي مدتها 14 يومًا وذلك كإجراء احترازي، كما تمنت أن يتمم الله شفاء بناتها اللواتي أُصبن معها بفيروس كورونا أيضا؛ إذ أعلنت إصابتهن به في فيديو مؤثر أواخر مارس الماضي.

وغرّدت الكاتبة تغريد الطاسان في حسابها عبر "تويتر" قائلة: "الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه بعد 3 أسابيع قضيتها في أحد مراكز الحجر الصحي التابع لوزارة الصحة خرجت اليوم لحجر منزلي لمدة 14 يوما أخرى".

وأردفت الكاتبة السعودية قائلة: "الحمد لله على تمام العافية ويارب أسعدني بشفاء باقي بناتي اللاتي تركتهن هناك، وكل مريض بقدرتك ورحمتك".

وكانت الطاسان أعلنت عن إصابتها وبناتها بفيروس كورونا بعد مخالطتها لمصابين من عائلتها قبل ثلاثة أسابيع حسب قولها، ولم تظهر حينها أعراض الفيروس.

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وظهرت الطاسان عبر حسابها الخاص في سناب شات وأعلنت عن إصابتها من داخل الحجر الصحي، وطالبت تغريد الجميع بالالتزام بجميع التعليمات والتوجيهات الصادرة من الجهات المعنية وعدم التهاون في ذلك.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي المقطع، متوجهين لها بالدعوات الصادقة ولجميع المصابين بالشفاء التام، مؤكدين أن حديثها كان رسالة واضحة وصريحة بأن الالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات المختصة هو العلاج الوحيد بعد الله.

على جانب آخر، أعلنت وزارة الصحة السعودية، السبت، تسجيل 382 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 4033 حالة، وأشارت الوزارة، في بيان، إلى تسجيل 5 وفيات جديدة، وشفاء 35 حالة ليصل إجمالي المتعافين إلى 720 حالة، كما لفتت إلى أن زهاء 80% من الحالات المرصودة في الأيام الأخيرة تعود لغير سعوديين.

يُذكر أن تغريد الطاسان نالت درجة الماجستير في التربية وعلم النفس – جامعة كولمبوس عام 1429هـ-2009م - بكالوريوس في الخدمة الاجتماعية – جامعة الملك سعود بالرياض عام 1416هـ، كما أنها تعد سيدة أعمال وعضوة بالغرفة التجارية بالرياض، ألفت الكثير من الكتب منها: العولمة – تغريدات - فلسفة سعادة.