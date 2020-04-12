جان يامان "السيد الخطأ".. وهذه شريكته في العمل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يستعد الفنان التركي صاحب الشهرة الواسعة جان يامان، للعودة إلى الشاشة الفضية بعد غياب طويل بسبب دخوله الجيش الإلزامي، وفيروس كورونا، من خلال مسلسل "السيد الخطأ" الذي ينتمي إلى فئة الأعمال الرومانسية الكوميدية، وهي الفئة التي برع فيها يامان من قبل من خلال مسلسل "الطائر المبكر" إلى جانب زميلته ديميت أوزدمير.

ومن المقرر أن تشارك يامان بطولة المسلسل الفنانة أوزغي غوريل، وبحسب عدد من الصحف التركية فإن الفنانة لالي يشار، ستلعب دور أم جان أما الفنانة فيري بايجو ستجسد دور أم اوزغي، على أن يبدأ التصوير في شهر مايو/أيار المقبل في حال انتهت أزمة كورونا ليتم عرضه في فترة الصيف.

وبعد انتشار هذه الأخبار تفاعل الجمهور العربي معها بشدة، ففي الوقت الذي رحب الكثيرون بهذا الخبر معبرين عن حماستهم في انتظار المسلسل وعرضه، تمنى البعض الآخر أن تبتعد القصة عن ما اعتاده الجمهور بالمسلسلات الصيفية التي تدور بمجملها حول الشاب الغني الذي يقع بغرام الفتاة الفقيرة.

وفي المقابل وصف البعض اسم المسلسل بالمناسب لشخصية يامان لا سيّما بسبب تصرفاته الأخيرة المثيرة للجدل والتي عرضته للهجوم بشكل كبير.

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يُشار إلى أن يامان وغوريل سبق وأن حققا نجاحًا كبيرًا سويًا من خلال مسلسل "بدر" وبدت بينهما كيمياء مميزة، وهو الأمر الذي جعل البعض يتوقع للعمل نجاحا كبيرا.

وكانت آخر أعمال الفنان التركي جان يامان، على الشاشة الفضية مسلسل "الطائر المبكر" الذي حقق نسبة مشاهدة عالية جدًا، ورافق هذا العمل العديد من الشائعات التي أكدت وجود علاقة عاطفية بين يمان وأزدمير بسبب الكيمياء المميزة التي جمعتهما على الشاشة، وهو الأمر الذي حرصا على نفيه باستمرار.

لكن مؤخرا أثارت تصريحات يامان لإحدى الصحف الدهشة للجمهور؛ إذ قال إن علاقة سريعة ربطته بزميلته خلال التصوير، وأن الكيمياء التي تظهر للجمهور كانت حقيقية، وأنه لا بدَّ أن يكون هناك انجذاب جسدي من أجل نجاح أي عمل بين نجمين، وهي التصريحات التي أثارت جدلًا واسعًا ودفعت أوزدمير للطلب من يمان عدم ذكر اسمها بأي تصريح مقبل.

ويحظى يامان بشعبية كبيرة ليس فقط داخل تركيا بل وصلت شعبيته إلى إيطاليا وإسبانيا والوطن العربي.