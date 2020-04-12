سهير البابلي نجمة مواقع التواصل الاجتماعي.. فتاة تقلدها باحترافية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لفتت الشابة المصرية نانسي زيدان الأنظار إليها مؤخرًا عبر تطبيق "تيك توك" بسبب تقليدها المحترف للفنانة المصرية سهير البابلي.

وبرعت زيدان بوضع مكياج مشابه لشخصيات البابلي وتقليدها بحرفية عبر فيديوهين انتشرا على المواقع بشكل فيروسي، الأول تقلد فيه الفنانة من مسرحية "ريا وسكينة" التي جسدت فيها البابلي شخصية سكينة بطريقة مميزة وكوميدية، وشارك في المسرحية عدد من النجوم من بينهم أحمد بدير، شادية، عبدالمنعم مدبولي.

وقدمت الفتاة المصرية المشهد الشهير الذي جمع البابلي بدور "سكينة" وأحمد بدير "عبد العال" بعد زواجهما، مٌرتدية الملابس نفسها ومعتمدة المكياج نفسه.

وتفاعل الجمهور مع الفيديو وطريقة تقليدها، بالإضافة لتطبيقها المكياج باحترافية، كما انتشر لزيدان فيديو أخر للبابلي من خلال مسلسل "بكيزة وزغلول" وجسدت فيه الفنانة دور بكيزة الدراملي.

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يُشار إلى أن سهير البابلي هي فنانة مصرية بانت موهبتها في سن مبكرة، فالتحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية ومعهد الموسيقى في الوقت ذاته، الأمر الذي كانت ترفضه والدتها على الرغم من تشجيع والدها والذي تنبأ منذ صغرها بأن تكون فنانة مشهورة لأنها كانت تجيد تقليد الممثلين.

لها رصيد مسرحي وسينمائي وتلفزيوني، من أهم أعمالها المسرحية ريا وسكينة مع شادية، ومدرسة المشاغبين مع الفنان عادل إمام وسعيد صالح وآخرين، وشاركت بدور مميز في مسرحية "ع الرصيف" إلى جانب أحمد بدير، حسن عابدين، حسن حسني.

ومن أهم أعمالها السينمائية ليلة القبض على بكيزة وزغلول، أخطر رجل في العالم، صائدة الرجال، البنات والصيف، واعتزلت البابلي الفن في عام 1997 بعد ارتدائها الحجاب، إلا أنها في عام 2006 عادت إلى التمثيل من خلال مسلسل قلب حبيبة إلى جانب فتحي عبدالوهاب، أحمد خليل، جومانة مراد من ﺗﺄﻟﻴﻒ علي عبدالقوي الغلبان وإخراج خيري بشارة، وجسدت فيه دور حبيبة.

وتزوجت سهير البابلي خمس مرات كان أولها من "محمود الناقوري" الذي أنجبت منه ابنتها الوحيدة "نيفين" ثم المطرب والملحن منير مراد وتاجر المجوهرات "أشرف السرجاني" الذي توفي لتتزوج بعده من رجل الأعمال "محمود غنيم". كما تزوجت من الممثل أحمد خليل.