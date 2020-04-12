فيديو من بدايات شيرين عبدالوهاب.. ما سر اسم "سمراء الجمل"؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبدو أنَّ الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، من النجمات اللواتي تعبن بشدة في بداياتهن الفنية؛ إذ تم تداول فيديو قديم للفنانة حتى قبل أغنيتها "آه ياليل"، تظهر فيه وهي تحيي حفل زفاف، واللافت بالأمر أن عبدالوهاب كانت قد اعتمدت اسم سمراء الجمل خلال تلك الفترة.

وتفاعل الجمهور مع الفيديو؛ إذ أثنى كثيرون على تعب الفنانة المصرية وعملها على نفسها وتطوير موهبتها حتى وصلت إلى ما وصلت إليه اليوم.

فيما قال البعض إنهم اعتقدوا أن أول لقب لها كان "شيرين أه يا ليل"، نسبة إلى أغنيتها التي كانت سبب انتشارها.

أما عن سبب اختيار اسم "الجمل" فكشفت بعض المواقع في وقت سابق أنه نسبة إلى الموسيقي أحمد الجمل، الذي تبنى موهبة شيرين في بداياتها.

والملفت أن هذا الفيديو تم تداوله في الأعوام الماضية لأكثر من مرة، وفي كل مرة ينتشر بشكل واسع ويثير حالة من الصدمة.

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وتعدّ شيرين عبدالوهاب من أهم وأنجح النجمات في مصر والوطن العربي، حيث استطاعت العمل على موهبتها وتطويرها بشكل كبير؛ ما ساعدها بالانتشار وجعلها من نجمات الصف الأول.

وعلى الرغم من إثارتها للجدل بين فترة وأخرى بسبب تصريحاتها العفوية والتي عادة ما يتم تفسيرها بطريقة خاطئة؛ ما يجعلها عرضة للهجوم، إلا أن شيرين تعدّ نجمة شعبية؛ إذ قدمت في مسيرتها العديد من الأعمال الناجحة، كما كانت لها تجربتان في التمثيل الأولى بالسينما في فيلم "ميدو مشاكل" عام 2003، مع الفنان أحمد حلمي ووصفت بالفاشلة، والثانية كانت من خلال مسلسل طريقي إلى جانب الفنان السوري باسل خياط الذي عرض في عام 2015، وحقق نجاحا جماهيريا مميزا.

كما شاركت الفنانة المصرية في لجنة تحكيم برنامج المواهب "ذا فويس" في المواسم الثلاثة الأولى إلى جانب الفنان العراقي كاظم الساهر، والفنان التونسي صابر الرباعي، والفنان اللبناني عاصي الحلاني.

ومؤخرًا أعلنت عبدالوهاب ارتباطها بالفنان المصري حسام حبيب بشكل مفاجئ، بعد فترة من انفصالها عن زوجها الملحن والموزع الموسيقي محمد مصطفى، والذي أنجبت منه ابنتيها مريم وهناء؛إذ تم الطلاق بينمها بعد 5 سنوات زواج.