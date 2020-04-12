إياد نصار: دوري كضابط إسرائيلي في الممر أبعد زوجتي عني بالواقع!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشف الفنان الأردني إياد نصار، بعضا من الكواليس الخاصة في الحياة الشخصية مع أسرته بعد تجسيد دور "الضابط الإسرائيلي" في فيلم "الممر"، كاشفًا أن زوجته ابتعدت عنه عندما رأت عقيدته الشريرة التي ظهرت في الفيلم.

وقال إياد نصّار في تصريحات متلفزة: "الجمهور في العرض الخاص للفيلم مكانوش طايقين الشخصية، وكانوا غاضبين مني للغاية بعد أداء الشخصية لدرجة أن زوجته ابتعدت عني في منتصف الفيلم".

وأضاف "نصار" قائلًا: "المخرج الأستاذ شريف عرفة مايسترو بيعرف يوظف كل شخصية بتفاصيلها لخدمة العمل، ووافقت على تقديم الدور عندما عُرض عليّ رغم أن الكثيرين حذروني ولكني أحب التحدي".

وأكد الفنان إياد نصار، أن والده اعترض عليه بشأن دخوله عالم التمثيل، موضحا أنه كان يريده أن يتخرج كمدرس، وأضاف الفنان الأردني: "أنا وأخوتي ثمانية؛ ثلاثة أولاد وخمس بنات، وأهلي كانوا رافضين في البداية أن أخوض تجربة التمثيل".

وتابع "نصار" أن والديه كانا يرغبان أن يتخرج مدرسا، مبينا: "أنا تعّبت والدي جدًا في مرحلة المراهقة، وتعلمت منه أن أكون عصامي وأبني نفسي بنفسي زيه وعشان كده أصريت على اللي أنا عاوزه".

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وتحدث إياد نصار عن فيلم "كازابلانكا" فقال: "ده نقلة جديدة بالنسبة لي أنا مقدمتش أكشن قبل الفيلم ده والمخرج بيتر ميمي مخرج متطور وبيشتغل في حتة تانية، وطلع مني حاجة تانية".

وتحدث الفنان إياد نصار، عن شخصية الدكتور نبيل التي ظهر بها في مسلسل "صرخة أنثى"، وكانت أول أعماله في الدراما المصرية، فقال: "كانت تجربة ثرية وتناولا جريئا من داليا البحيري والمسلسل كانت فاتحته خير عليا".

وأضاف "نصار" أن لديه طقوسا خاصة في كل عمل يقوم به، فالشخصية التي يؤديها في العمل تستمر معه في الحقيقة وتطغى على حياته الشخصية أيضًا حتى ينتهى من تصوير العمل، مبينًا: "لازم أحلم إني عملت فركش ونهاية للتصوير علشان أفصل حياتي الخاصة عن الشخصية اللي بمثلها".

يُذكر أن فيلم "الممر" شارك في بطولته عدد كبير من النجوم منهم: أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسنى، محمد الشرنوبى، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد، وعدد من نجوم ضيوف الشرف.