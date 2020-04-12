خاص| ضمن الإجراءات الاحترازية.. طبيب يرافق فريق "لما كنا صغيرين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يواصل فريق مسلسل "لما كنا صغيرين" للمخرج محمد علي، تصوير مشاهدهم، للحاق بالسباق الرمضاني بعد أقل من أسبوعين.

وأكد الفنان حسن عبدالله، أحد أبطال العمل، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن هناك تعقيم دائم لكل مواقع التصوير، وطبيب يرافقهم طوال فترة التصوير، ليطمئن على صحة جميع المتواجدين في موقع التصوير.

وتابع "جميع العاملين بيلبسوا جوانتي وكمامة وربنا يسترها علينا ويتمم التصوير على خير يا رب".

"لما كنا صغيرين" تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد علي، ومن إنتاج شركة "آرت ميكرز" للمنتج أحمد عبدالعاطي، ويشارك في بطولته مجموعة من النجوم، وهم: ريهام حجاج، خالد النبوي، محمود حميدة، نسرين أمين، كريم قاسم، نبيل عيسى ومحمود حجازي وهاني عادل.