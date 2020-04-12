صور| الثلاثاء.. باليه كارمن ومسرحية "رجل القلعة" على قناة وزارة الثقافة بـ"يوتيوب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

ضمن الكنوز الإبداعية التي تعرضها وزارة الثقافة على قناتها بـ"يوتيوب" يبث في التاسعة مساء الثلاثاء 14 أبريل، عرضي باليه كارمن وتانجو لفرقة باليه أوبرا القاهرة، يعقبهما مسرحية "رجل القلعة" تاليف أبو العلا السلاموني وإخراج ناصر عبدالمنعم.

باليه كارمن وضع موسيقاه الفرنسي العالمي جورج بيزيه وتدور أحداثه في مدينة إشبيليه عام 1830 حول الفتاة الغجرية المتعالية كارمن التي تسعى لإيقاع الرجال، تتودد إلى العريف خوسيه نافارو الذي عشقها فتحول من شرطي بسيط مطيع إلى شقي خارج على القانون بعد أن ضمته لمجموعة من المهربين تعمل معها ليقوده حبه الجارف إلى ساحة الإعدام .

وباليه تانجو وضع موسيقاه كل من استور بياتسولا وليروي أندرسون ويضم مجموعة من المشاهد التي تجمع الباليه الكلاسيكي والحديث مع رقصات التانجو المستلهمة من طبيعة وتاريخ العاصمة الارجنتينية الساحرة لتشكل مزيجاً فنيا مبتكراً .

اما مسرحية "رجل القلعة" من إنتاج المسرح القومي وتتناول قصة تولي محمد علي حكم مصر، وتستعرض الكثير من الأحداث التي صاحبت تلك الفترة، وبطولة توفيق عبدالحميد، زينب إسماعيل، أشرف طلبة، محمود إمام، هنادي، شادي الدالي، سارة عادل، بسمة سلامة، ناصر شاهين، محمود زكي، ماجدة منير، معتز السويفي، فاطمة محمد علي، طارق كامل، ياسر علي ماهر، أشرف شكري، يحيى محمود، ألفريد كمال، أشعار إبراهيم عبدالفتاح وموسيقى جمال عطية.