"mbc مصر" تعلن ضيوف برنامج المسابقات "إغلب السقا".. يتبرعون بمكاسبهم لجهات خيرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يطل من جديد الفنان أحمد السقا على جمهوره في شهر رمضان، من خلال شبكة قنوات "MBC مصر"، وذلك بعد النجاح الكبير الذي واكب مسلسل "ولد الغلابة" العام الماضي.

يقدم السقا هذا العام برنامج "إغلب السقا" الذي يُعرض حصرياً على شاشة "MBC مصر" في رمضان.

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برنامج "إغلب السقا" يشهد في كل حلقة مُنافسات ترفيهية ورياضية غير تقليدية بين الفنان أحمد السقا وأحد النجوم، وعلى مدار ساعة كاملة يتبارى الضيف مع السقا في الكثير من المجالات الغير مُعتادة، وفي نهاية كل حلقة يقوم الضيف بالتبرع بالمبالغ المالية التي ربحها إلى إحدى الجهات الخيرية.

البرنامج تقدمه الفنانة رزان مغربي، ويستضيف عبر حلقاته نُخبة من أبرز النجوم منهم: محمد هنيدي، وعمرو يوسف، وغادة عبدالرازق، ونيللي كريم، وعمرو سعد، ووائل جسار، وقصي خولي، ودرة، وحمادة هلال، وأحمد فهمي، ومُعتصم النهار وآخرين.