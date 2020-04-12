جمعية المؤلفين والملحنين تنعي الملحن خالد عادل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نعت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصريين "الساسيرو"، ببالغ الحزن الملحن والمطرب خالد عادل، الذي وافته المنية مساء أمس السبت، بعد أن أثرى الحياة الغنائية والفنية بعشرات الأغاني.

وتقدم مجلس الجمعية برئاسة الدكتور مدحت العدل، نيابة عن الأعضاء بخالص العزاء لأسرة الفقيد داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

خالد عادل، من أبرز أعماله "نظرة عين" و"من أول يوم عرفتك" للفنان مصطفى قمر، و"انسى الدنيا" لحميد الشاعري، و"وياك" للفنان عامر منيب، و"حلم عمري" لخالد سليم، الذي قدّمها في فيلم "سنة أولى نصب".

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