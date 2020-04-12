"تامر حجاج يكشف كواليس تقديم أحمد شيبة أغنية "الفتوة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى حمزة:

أكد الملحن تامر حجاج أن العمل على أغنية "أصيل" لأحمد شيبة في مسلسل "الفتوة" للنجم ياسر جلال، استمر لمدة شهر قبل القيام بتسجيلها.

تامر في تصريح خاص لـ"الخليج 365" قال: "البداية كانت في شهر مارس الماضي، بعد أن أخبرنا الفنان أحمد شيبة عن مضمون المسلسل، ورغبته والشركة المنتجة في تقديم أغنية مناسبة".

Advertisements

وأضاف: "قام الشاعر عصام حجاج بكتابة كلماتها، وتوليت تلحينها ووزعها أشرف البرنس، بعد فترة عمل استمرت حوالي شهر، ومؤخرا قام الفنان أحمد شيبة بتسجيلها مع مهندس الصوت محمد جودة".

الفتوة بطولة أحمد خليل، مي عمر، أحمد صلاح حسني، مي عمر، هنادي مهنى، أحمد خالد صالح، عايدة رياض، عهدي صادق، مجدي فكري ،تأليف هاني سرحان ،إخراج حسين المنباوي ،إنتاج شركة سينرجي.