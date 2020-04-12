‏شريهان مهنئة إسعاد يونس بعيد ميلادها: "انتي صاحبة السعادة إلى الأبد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حرصت الفنانة شريهان على تهنئة الفنانة إسعاد يونس بعيد ميلادها، الذي يوافق اليوم 12 أبريل.

وكتبت شريهان عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر: "كنتي ولازلتي وستظلي أنتي أنتي وإلى الأبد ‎صاحبة السعادة".

وأضافت "كل سنة وأنتي طيبة، كل عام حَبيبَتي وأنتي الإنسانة الغالية الجميلة المبدعة ‎إسعاد يونس الرائعة".

جدير بالذكر أن إسعاد يونس تواصل حاليا تقديمها لموسم جديد من برنامجها "صاحبة السعادة" على قناة dmc.

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