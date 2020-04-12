فيفي عبده بدون مكياچ: "لازم الواحد يشوفله صرفة في الاكتئاب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شاركت الفنانة فيفي عبده، جمهورها ومتابغي حسابها الرسمي على موقع انستجرام، بفيديو جديد من داخل بيتها.

ظهرت فيفي في الفيديو بدون مكياچ، قائلة :"طبعا الواحد 24 ساعة بيفضل حاطت الميك اب فالوش بيتعب جدا، فكرت اعملكم الفيديو ده من غير مكياچ عشان اريح وشي شوية لانه بيتعب طبعا من كتر المكياچ، واللغد بسبب ان الواحد بيخس ويتخن مطرح الاكتئاب لازم الواحد يشوفله صرفة في الاكتئاب، عن إذنكم بقى اقوم اعمل مكياج، بحبكم اوي".

وكتبت في تعليقها على الفيديو "صباح الفل من مصر أم الدنيا".

جدير بالذكر أن فيفي عبده تقدم في رمضان برنامج "خلي بالك من فيفي"، ويُعرض على قناة mbc5.