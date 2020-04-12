محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: نشرت الفنانة رانيا محمود ياسين صورة لها مع والدها النجم الكبير وهي طفلة لم يتجاوز عمرها العام. وشاركت الجمهور الصورة عبر صفحتها الخاصة على إنستجرام، ودعت أن يحفظه الله لها. Advertisements وانهالت عليها التعليقات من الجمهور الذي عبر عن إعجابه بصورتهما. وتظهر رانيا في دراما رمضان 2020 من خلال مسلسل "فلانتينو"، بطولة عادل إمام، داليا البحيري، ودلال عبد العزيز، وعمرو وهبة، ورانيا محمود ياسين، وبدرية طلبة، وهدى المفتي، ‏وسليمان عيد، وحمدي الميرغني، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام‎ ومن المقرر عرضه على عدد من القنوات المصرية والعربية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رانيا محمود ياسين في صورة نادرة مع والدها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.